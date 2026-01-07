La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, designó al general Gustavo González López como comandante de la Guardia de Honor Presidencial y titular de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

El ministro de Comunicaciones, Freddy Ñáñez dio a conocer el nombramiento en un mensaje en Telegram, quien indicó que González López sustituye en el cargo de la Guardia de Honor al mayor general Javier Marcano Tábata.

En este sentido, afirmó que Rodríguez «expresó su reconocimiento» al militar por «la entrega y lealtad demostrados durante el ejercicio de sus funciones».

Asimismo, dijo el ministro, la presidenta encargada ratificó su confianza en la «trayectoria y vocación de servicio» de González López, quien fue ministro de Interior y Justicia entre 2015 y 2016, y director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) entre abril de 2019 y octubre de 2024.

«Estas designaciones forman parte de la dinámica de fortalecimiento y continuidad institucional, orientada a garantizar la paz, la seguridad del pueblo y la plena vigencia de la Constitución de la República», agregó Ñáñez.