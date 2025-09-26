El pasado martes, la Coordinación Nacional del Combate al Secuestro detuvo a la modelo y actriz venezolana Angie Miller, supuesta pareja sentimental del cantante colombiano B-King asesinado en Cocotitlán, según reveló el archivo del registro nacional de detenciones del Gobierno de México.

La detención de Miller estaría vinculada al doble asesinato de los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar (B-King) y Jorge Luis Herrera Lemos (Regio Clown) en México.

La influencer y creadora de contenidos para adultos contaba con una ficha de búsqueda de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, luego que se la viera por última vez el 23 de septiembre, día de la detención, en la región de Santa Cruz Atoyac, en la alcaldía Benito Juárez.

Ese mismo día, arrestaron a Miller en la colonia Valle de los Pinos, Tlalnepantla de Baz en el Estado de México y puesta a disposición de las dependencias del Ministerio Público.

Según medios locales, citaron a Angie Miller a la Fiscalía de Ciudad de México para testificar en el caso.

Supuestamente, Miller fue una de las últimas personas que vio con vida al cantante colombiano.

Asesinato de los artistas colombianos

Los cuerpos de los artistas B-King, de 31 años y Regio Clown, de 35, se encontraron el 22 de septiembre en Cocotitlán tras desaparecer el 16 de septiembre en la adinerada colonia de la capital de Polanco después de acudir a un gimnasio.

Por su parte, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, descartó que el asesinato de los músicos afecte las relaciones diplomáticas con Colombia tras los señalamientos del presidente, Gustavo Petro, que vinculó lo sucedido a la «guerra contra las drogas».