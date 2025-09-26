La Gobernación del estado Bolívar junto a la Oficina de Salud y Orientación Indígena (Saoi) y el Instituto Autónomo Indígena del estado Bolívar (Iaieb), han realizado jornadas de salud integral para la atención de más de mil indígenas.

oy Ponkon, Palmarito, pueblo Kariña y los sectores de Angostura del Orinoco donde habitan pueblos indígenas como Terrazas del Hipódromo I y II; pueblos Pemón, Yek´wana y Kariña. En Hueco Lindo; pueblos Yek´wana y Sanema. En El Edén; pueblo Jivi. En Angostura; pueblos Kariña y Pemón, entre otras comunidades de Ciudad Bolívar recibieron atención.

Entre los servicios llevados en estas jornadas destacan; ginecología, ecografía, pediatría, medicina interna, desparasitación, malariología y entrega de medicinas.