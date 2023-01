El gremio de docentes del país hizo el llamado a una convocatoria nacional para exigir sus derechos laborales como sector público, donde cientos de educadores guayaneses se concentraron en la Plaza Monumental para marchar y alzar su voz.

Los protestantes aseguraron que esta es la primera protesta de este año, ya que, continuarán en las calles, sin descuidar al estudiantado, hasta que el Gobierno nacional atienda sus denuncias.

El gremio levantó carteles, expresando sus denuncias, indignación y reclamos a las autoridades por las calles de Alta Vista.

«La clase hoy la damos en las calles», dijeron.

«Ministra, escucha, queremos tu renuncia», «Con mucho esfuerzo, amor y dedicación, aquí está protestando la gente de educación», eran algunas de las consignas coreadas por los protestantes.

A la protesta se unieron el gremio de salud, trabajadores de las empresas básicas (SIDOR, Venalum), quienes también afirmaron sentirse «desasistidos».

Un salario mensual de $7

El representante de la Federación Venezolana de Maestros de Caroní, Julio Veliz, dijo que seguirán reclamando por sus derechos, que han sido violados.

Veliz aclaró que no es solo la convención colectiva sino los derechos que les corresponde. «Llamamos a todos los docentes a que se unan a esta lucha para combatir al gobierno y cambiar este sistema que nos tiene arrodillado».

Asimismo, aseguró que en la actualidad un maestro gana siete dólares, que no les da para cubrir sus gastos de primera necesidad, ni para un servicio privado de recolección de desechos sólidos, que las facturas sobrepasan el salario mínimo.

«No solo hemos salido hoy los maestros, los padres también se han incorporado a esta lucha, porque ellos también están sufriendo las mismas calamidades que nosotros», expresó.

Sector universitario no es ajeno

Los profesores universitarios no son ajenos a la situación y participaron en la protesta. «Estamos acá apoyando porque nosotros necesitamos rescatar a nuestros maestros», dijo Raúl Brito, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional Experimental de Guayana (Apuneg).

En este sentido, Brito reiteró que seguirán en las calles protestando pacíficamente porque las aulas de clases siguen quedando vacías de profesores y estudiantes.

«Hay mucha deserción de estudiantes porque las instalaciones no están aptas, no hay para pintar una escuela, pero si hay para poner arbolitos (…), pero no hay para darle a los maestros los recursos suficientes que les corresponden», enfatizó.

Peticiones de los docentes

Las peticiones no han cambiado y siguen siendo las mismas que del año pasado: Prestaciones, HCM, sueldo digno y deudas pendientes.

Ornela Figueredo, docente de la U.E. «Doctor Rafael Vega», indicó a Nueva Prensa Digital que decidió salir a las calles junto a sus colegas porque se sienten indignados con tanto atropello y tantos beneficios que se les han quitado.

«No nos han pagado aún. Yo reto al gobernador del Estado que viva con la quincena mía, que soy una docente y ganó 258 bolívares quincenales y tengo una hija», mencionó la educadora con más de 10 años ejerciendo.

Por su parte, Nila Acosta, maestra del C.E.I. Simoncito «Ana María Campos», se unió para exigir un mejor salario, ya que con el que perciben «tienen que hacer magia para que les pueda alcanzar».

La mayoría hizo hincapié en la realidad del país y es que muchos tienen más de un trabajo para poder cumplir con las necesidades básicas del hogar como la comida.

Jubilados y pensionados

No solo los docentes activos dijeron presente, también lo hicieron los jubilados y pensionados. «En este momento estoy jubilada, pero al igual que todos también salgo a las calles porque soy perjudicada por este gobierno, yo brinde muchos años de servicios en educación y esperaba mi vejez para vivirla tranquila», indicó Maritza Ruiz.

Agregó que todos los días, da Gracias a Dios, por ser una mujer sana y no necesitar de un sistema de salud con el que no cuenta.

Ruiz recordó que muchas las personas que se mantienen en el país, sobreviven con la ayuda que les envían sus familiares que se encuentran fuera, porque todo lo que pagaron de IVSS durante años, no los respalda.

Acuerdos

Al finalizar la marcha en la Plaza Monumental, el gremio está dispuesto a seguir protestando y pidieron que se declare un paro indefinido.

A esta petición, un dirigente sindical, expuso que deben hacer las cosas de la manera correcta. Asimismo, argumentó que las razones por las que no se debe llamar a paro sin resolución a nivel nacional.

Por ello, llegaron a un acuerdo de esperar el alineamiento nacional del magisterio para conocer las decisiones tomadas, en caso de no tener respuesta, el 23 de enero volverán a las calles.