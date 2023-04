La trigésima primera edición del Paso a Nado de los Ríos Orinoco y Caroní se llevó a cabo este domingo 23 de abril, con la participación de 402 atletas.

En esta edición, que ya se ha convertido en una tradición para todos los guayaneses, los competidores desafiaron 3.1 kilómetros de los ríos más caudalosos de Venezuela.

Por primera vez, en 31 años, una dupla de guayaneses resultaron campeones. Se trata de Marco Antonio Colicchia, de 19 años, ganador absoluto con un tiempo de 35:08, y en la categoría femenino se adjudicó el triunfo Yatlenis Lismar Ramos, de 23 años, con un tiempo de 44:15.

«Es mi tercera participación en este evento y la primera vez que gano en la general. Comparada con las otras veces, fue la mejor; me sentí más cómodo, con la experiencia anteriormente adquirida, con entrenamiento, me dio la oportunidad de ganar», expresó Colicchia.

«Todavía no me lo puedo creer, estoy anonadada, no me lo esperaba, decía ¿Dios mío, por qué no avanzo? ¡Quiero terminar!, pero fue entretenido, divertido, me retó cómo persona», comentó emocionada Yatnelis Ramos, campeona absoluta en Femenino.

El podio categoría masculino estuvo ocupado también por Andrés García, de 14 años, representante también del estado Bolívar con un tiempo de 36:17, y Héctor García, del estado Miranda, con un tiempo de 36:19.

A Yatnelis Lismar Ramos la acompañó Génesis de los Ángeles, ocupando el segundo lugar con 44:24 y en el tercer lugar femenino arribó la monaguense Talin Deirmenhi, con un tiempo de 45:22.