La mayoría oficialista de la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó este miércoles una resolución para “respaldar las acciones internacionales orientadas a la restauración del régimen democrático en Venezuela, facilitando, en caso de ser necesario, la detención” del presidente Nicolás Maduro.

La iniciativa, presentada por el asambleísta Esteban Torres, del partido oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), obtuvo 80 votos a favor y 59 en contra, estos últimos de los legisladores del partido Revolución Ciudadana (RC), liderado por el expresidente Rafael Correa, aliado de Maduro.

En el debate, Torres afirmó que “muchos quisiéramos que a ese señor (Maduro) le arrastren porque lo que ha hecho con sus ciudadanos no tiene nombre y no lo va a perdonar la historia, no lo va a perdonar la humanidad”.

La resolución también insta a “condenar la represión del Gobierno de Nicolás Maduro a sus ciudadanos críticos” y sus políticas que, según el texto, han provocado el éxodo de millones de venezolanos.

Derecho internacional

El documento busca “promover la justicia y el respeto pleno a los derechos humanos, conforme a los estándares del derecho internacional” y fortalecer la “cooperación entre Estados y organismos multilaterales para garantizar la transición democrática y la protección de los derechos fundamentales”.

No es la primera vez que el oficialismo ecuatoriano critica al presidente venezolano. El presidente Daniel Noboa viajó la semana pasada a Oslo para asistir a la entrega del Premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado, a quien definió como parte de una causa común por la libertad y la dignidad en la región.

Este miércoles, la canciller Gabriela Sommerfeld calificó a Machado como una “gran lideresa que representa a la democracia para las Américas” y destacó que encarna “los principios de la democracia, de un Estado de Derecho y del respeto al derecho internacional, que Ecuador y muchos países defienden”.