El Senado brasileño aprobó este miércoles el proyecto de ley que busca reducir las penas del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión, y de otros participantes en la conspiración golpista tras las elecciones de 2022.

El texto, que ya había sido aprobado en la Cámara de Diputados, contó con 48 votos a favor y 25 en contra, y ahora será enviado a sanción presidencial.

Entre los puntos principales, la medida impide la acumulación de penas por dos de los crímenes por los que fue condenado Bolsonaro: el intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho y el golpe de Estado. Se aplicará solo la pena más grave, en este caso la de golpe de Estado, que prevé hasta 12 años de prisión.

Además, el proyecto propone reducir de un tercio a dos tercios la pena cuando los crímenes por golpismo son cometidos por una «multitud», como ocurrió en el asalto a las sedes del Ejecutivo, el Congreso y la Corte Suprema en Brasilia el 8 de enero de 2023. También permite la progresión más rápida del régimen cerrado al semiabierto para los condenados tras cumplir al menos una sexta parte de la pena.

Bajo estos criterios, Bolsonaro podría abandonar el régimen cerrado en poco más de dos años, aunque seguiría cumpliendo parte de la condena en prisión.

Bolsonaro

Entre los beneficiarios figuran altos cargos militares y antiguos ministros condenados por apoyar los planes de Bolsonaro para mantenerse en el poder tras su derrota electoral.

El relator del proyecto, Esperidião Amin, incluyó una enmienda que limita los beneficios a los implicados en los actos golpistas posteriores a las elecciones de 2022, respondiendo a críticas sobre el alcance original del texto.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha manifestado que podría vetar el proyecto, aunque el Congreso tiene la facultad de derribar el veto si lo considera necesario.​