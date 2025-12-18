La Unión Europea (UE) reafirmó este miércoles su compromiso estratégico con los países de los Balcanes Occidentales, reiterando la posibilidad de adhesión futura basada en méritos, reformas creíbles, respeto al Estado de derecho y alineación con las políticas exterior y de seguridad del bloque.

En la ‘Declaración de Bruselas’, firmada por la UE y los países balcánicos participantes —Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Montenegro y Macedonia del Norte—, el documento destaca que “el futuro de los Balcanes Occidentales está en nuestra Unión” y que la ampliación es una posibilidad realista que debe aprovecharse.

Entre las conclusiones de la cumbre, se enfatiza la necesidad de fortalecer los lazos entre la UE y la región, alinearse con la Política Exterior y de Seguridad Común —incluyendo las sanciones contra Rusia—, y reforzar la cooperación en defensa, ciberseguridad y la lucha contra amenazas híbridas.

El texto insiste en resolver disputas bilaterales y cuestiones del pasado mediante soluciones definitivas, inclusivas y vinculantes. También se destaca el apoyo “inquebrantable” y la solidaridad con Ucrania en su defensa de la soberanía frente a la guerra de agresión de Rusia.

La gestión de la crisis migratoria y la lucha contra la corrupción, el tráfico de drogas y la delincuencia organizada se establecen como prioridades clave. En materia energética, se impulsa la diversificación de fuentes y la reducción de la dependencia de terceros.

Seis mil millones

El Plan de Crecimiento de la UE, con 6.000 millones de euros para reformas e inversiones, busca acelerar el crecimiento económico en la región durante la próxima década.

La ausencia de normalización entre Belgrado (Serbia) y Pristina (Kosovo) sigue siendo un obstáculo para el camino europeo de ambos países, y se exige la implementación de todos los acuerdos alcanzados en el Diálogo UE-Belgrado-Pristina.

Serbia decidió no sumarse a la declaración, mientras que el resto de los países balcánicos participantes ratificaron su compromiso con la integración europea.