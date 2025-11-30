Anthony Edwards selló 39 puntos en la victoria de los Minnesota Timberwolves, el serbio Nikola Jokic metió 26 puntos sin fallar tiro alguno ante los Phoenix Suns y el griego Giannis Antetokounmpo destrozó a los Brooklyn Nets del técnico español Jordi Fernández con 29 puntos en la jornada NBA de este sábado.

Entre los demás protagonistas de la jornada, Pascal Siakam tumbó a los Chicago Bulls sobre la bocina para dar aire a sus Indiana Pacers.

Edwards dominó con un doce de 24 en tiros de campo y conectó cinco triples en el TD Garden de Boston, donde Jaylen Brown igualó su mejor marca del curso, con 41 puntos, sin premio, en una tarde en la que el español Hugo González estuvo ausente.

Los Wolves se impusieron por 119-115 para zanjar su racha de tres derrotas consecutivas y relanzarse en el Oeste, con un balance de 11-8.

Jokic, dominante

En Phoenix, los Nuggets triunfaron por 112-130 en el campo de los Suns con 26 puntos, nueve rebotes y diez asistencias de Nikola Jokic.

El triple MVP conectó sus siete tiros de campo y metió diez de los once libres lanzados. Contó con el apoyo de Jamal Murray, quien aportó 24 puntos, y de Tim Hardaway Jr, con 23 y siete triples saliendo del banquillo.

Los Nuggets tienen un balance de 14-5 y son cuartos en el Oeste, donde mandan los Oklahoma City Thunder con una marca de 18-1.

En el Este lideran la tabla los Detroit Pistons, que se reactivaron tras dos derrotas consecutivas con un 138-135 en el campo de los Miami Heat.

Cade Cunningham conectó catorce de sus 29 tiros parra 29 puntos y Tobias Harris metió diez de doce, con cuatro triples, para un total de 26 puntos. Además, Duncan Robinson aportó 18 puntos y Paul Reed consiguió un doble doble de trece puntos y diez rebotes saliendo del banquillo.

Los Heat se rindieron pese a los 31 puntos de Andrew Wiggins, a los 28 de Norman Powell y a los 24 de Tyler Herro, quien conectó seis triples.

Giannis alivia a los Bucks

En el Fiserv Forum de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo rescató a unos Bucks en crisis, que venían de siete derrotas consecutivas.

El griego selló 29 puntos y ocho rebotes en el cómodo 116-99 endosado a los Brooklyn Nets de Jordi Fernández. Sus 29 puntos también le sirvieron para romper la barrrera de los 21.000 puntos en su carrera en la NBA.

Entre los demás resultados, los Toronto Raptors perdieron en la prórroga en su visita a los Charlotte Hornets e interrumpieron su racha de nueve triunfos seguidos.

Los Golden State Warriors se sobrepusieron a la baja de Steph Curry y doblegaron a los New Orleans Pelicans con 24 puntos de Jimmy Butler, en el regreso de Jonathan Kuminga tras siete partidos de baja por un problema de rodilla.