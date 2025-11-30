La plancha Gremio Activo ha resultado la vencedora en las recientes elecciones de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV), asegurando la continuidad de su actual directiva, encabezada por José Gregorio Afonso.

Junto Afonso estará Luis Crespo como vicepresidente y Lisbeth Esaá como secretaria.

La jornada contó con la participación de 1.658 electores.

Gremio Activo no solo obtuvo el respaldo mayoritario de los profesores, sino que también aseguró nueve de las 11 representaciones de la facultad, consolidando su liderazgo.

El presidente reelecto, José Gregorio Afonso, reiteró que la próxima gestión se centrará en dos pilares fundamentales.

«Nuestra gestión la enrumbamos sosteniendo nuestra práctica, que es administrar bien lo que tenemos en el área previsional y luchar por lo que nos corresponde, sostener la unidad de la universidad para reivindicar especialmente los derechos laborales de los docentes», indicó Afonso.