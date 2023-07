El mal estado que presentan muchas calles del casco central de Upata y comunidades, se ha convertido en una pesadilla para los vecinos, transportistas y conductores particulares que transitan diariamente por las vías, el asfaltado completamente deteriorado y lleno de huecos, convierte en un caos total la vialidad, donde las quejas se escuchan a diario, en esta oportunidad, Héctor Luis Jiménez, dirigente político y luchador social, denunció su descontento con las autoridades.

Jiménez expresó “es notorio la crisis social y económica que presenta el municipio Piar y sus parroquias, es lamentable la situación que estamos viviendo todos los habitantes, no entendemos porque el gobernador Ángel Marcano, no tiene un equipo supervisor para que observe y analice el asfaltado que están colocando en la carretera Upata-El Manteco, bacheos y pañitos de aguas, se debe hacer un buen plan de asfaltado en la carretera, “porque no se está ejecutando como debe ser, primero se debe raspar la carretera y luego colocar el asfalto”.

Continuó informando sobre las calles del casco central y comunidades están deterioradas, “calle Vargas, Unión, Ayacucho, Polanco, Piar, Miranda, San Antonio, los transportistas urbanos y particulares no pueden circular, el municipio está abandonado, se debe hacer trabajos de asfaltado y bacheo en toda Upata”, dijo el dirigente y habitantes de la localidad.

Sectores sin ser atendidos

Asimismo, comentó, que los sectores rurales como Altagracia, Parasco, Cacahual, Las Bombitas, Mundo Nuevo, entre otros, presentan grandes huecos y deterioro en las vías, por tanto, es competencia del gobernador Marcano, hacer los trabajos de pavimentación, con apoyo del ente local.

De esta forma, Jiménez invitó a la alcaldesa de Piar y gobernador del Estado, a que dé solución a los problemas que están presentando los pobladores de Upata y transportistas, en materia de asfaltado, social y económico.