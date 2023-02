En un sencillo acto celebrado en un reconocido restaurant de El Callao, la organización The Same People llevó a cabo la presentación a la prensa de Yuletxi Acosta quién será su reina para la festividad del Carnaval de El Callao 2023, el evento también sirvió para presentar a las reinas de las agrupaciones “Cochano, gol y tambor” y “The Young People”.

La actividad estuvo dirigida por el profesor Mario Farías quien también es el vocero de la agrupación conocida como la “Megabanda del Calipso”, quien resaltó que en los 37 años de historia de la agrupación “son muchas historias que se han vivido, incluyendo ese primer viaje al exterior (Guayana francesa) representando la cultura de El Callao y Venezuela”, relató.

El evento contó con la presencia de la profesora Frayma Orsini cronista municipal de El Callao quien resaltó lo que representa The Same People (La Misma Gente) para la población y para cada uno en particular.

“Puedo decir que The Same People es como una hermana, pues nacimos en la misma fecha, pero con años de diferencia. Hablar de La Misma Gente es hablar de los hermanos Emanuelli, doña María, Aldo Alarcón…”.

También se contó con la participación de las reinas salientes Fiorella Blanca (Cochano, gol y tambor), Ronnielys Cordova (Young People) y Yulisbeth Flores (The Same People), quienes fueron acompañadas por las soberanas del Carnaval 2023 Stefany Martínez Evans (Cochano, gol y tambor), Soliangelys Pacheco (Young People) y Yuletxi Acosta (The Same People).

Cabe destacar que la soberana del Carnaval Patrimonial de El Callao 2023, Geilys Peraza, también acompañó el selecto evento.

La actividad también sirvió para la entrega de diversos reconocimientos a fotógrafos, periodistas y medios radiales de la población, quienes también han sido parte de la extensa y exitosa historia de The Same People.