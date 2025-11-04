El candidato demócrata a la Alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, sigue liderando las encuestas a pocos días de las elecciones programadas para este martes, tras cinco meses de una campaña política intensa y poco común.

Mamdani competirá contra el independiente Andrew Cuomo —exgobernador del estado de Nueva York— y el republicano Curtis Sliwa el próximo día de votación.

El progresista Mamdani, a quien el presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha calificado como «comunista», encabeza la intención de voto con un 46,1%, superando a Cuomo por 14,1 puntos porcentuales, que se ubica en 31,8%. Sliwa, por su parte, acumula un 16,3%, según las últimas cifras de la encuestadora conservadora RealClearPolitics.

Otra encuesta reciente de Atlas Intel muestra a Mamdani con una ventaja menor pero aún vigente: 43,9% frente a un 39,4% de Cuomo, mientras que Sliwa aspira a la alcaldía por segunda vez consecutiva con un 15,5%, según CBS.

La encuesta también señala que la postura de los candidatos respecto a Israel podría influir en la intención de voto. Un 39,9% de los encuestados prefieren un alcalde que mantenga una postura neutral sobre Israel, frente al 30,6% que desea un alcalde con una posición clara y un 19,8% que quiere a uno que se oponga abiertamente a ese país.

Los tres candidatos muestran satisfacción por la alta participación de votos anticipados, con 734.317 sufragios emitidos en los cinco condados neoyorquinos. Cada uno asegura que esa movilización les favorece.

Más del 22% de los electores registrados —que suman cinco millones— votaron anticipadamente en Manhattan, seguido por Staten Island (17%), Brooklyn (16%), Queens (13%) y El Bronx (8%).

La jornada previa al día de elecciones cerró con los candidatos recorriendo los cinco condados, saludando a simpatizantes y reforzando sus mensajes para inclinar la balanza a su favor.

Mamdani empezó su día cruzando el icónico puente de Brooklyn acompañado por numerosos seguidores, continuando con un llamado a los neoyorquinos para que voten por el cambio y un «nuevo día» para la ciudad.

Nueva York

Con 34 años, Mamdani podría convertirse en el alcalde más joven de Nueva York desde 1892 y en el primer alcalde musulmán. Su campaña ha recaudado menos fondos que la de Cuomo, pero su capacidad para motivar a la población joven ha generado un ejército de voluntarios.

Cuomo, en sus eventos, estuvo acompañado del veterano exsenador estatal y exconcejal reverendo Rubén Díaz, cuya Organización de Ministros Hispanos le brindó su apoyo. El exgobernador, quien celebró con pizza como tradicional italoamericano, confía en que la alta participación anticipada le ayudará a revertir las encuestas, según publica The New York Times.

Al ser consultado por un periodista sobre si colaboraría con Mamdani en caso de ser alcalde, Cuomo respondió que «por supuesto que hablaría con él».

El republicano Sliwa, conocido por su boina roja característica de los ‘Ángeles Guardianes’, una organización civil de voluntarios que fundó para patrullar la ciudad, visitó la parada de Coney Island donde un hombre quemó viva a una mujer dentro de un vagón del metro el año pasado.