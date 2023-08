«Batir el récord del mundo es algo especial pero ser campeón del mundo también y a por ello voy». Así se expresa el sueco Armand Duplantis unos días antes de afrontar su cuarto Mundial, en el cuál espera revalidar su corona de campeón en salto de pértiga, una disciplina a la que está llevando a sus cotas más altas.

Desde la retirada de Sergei Bubka en 1997 ningún atleta había conseguido centrar las miradas en la pértiga. El ucraniano, con un oro olímpico (Seúl’88), otro oro europeo (1986) y seis victorias en campeonatos del mundo al aire libre y tres en pista cubierta, sigue siendo un icono y una leyenda viva del atletismo.

Bubka logró su primer oro mundial con 19 años, en 1983, en Helsinki. Duplantis, en Eugene (Estados Unidos), en 2022, con 22 años, aunque antes, en 2018, con 18, ya asombró al mundo con su triunfo en el Europeo de Berlín.

Pese a su juventud -23 años-, Duplantis acumula trofeos y medallas en su casa. El primero fue el oro en el Mundial sub18 de Cali (Colombia) en 2015, al que han seguido un oro olímpico en Tokio y victorias en los Mundiales de aire libre (Eugene, 2022) y de pista cubierta (Belgrado, 2022), así como en los Europeos al aire libre (Berlín 2018 y Múnich 2022) y de pista cubierta (Torun 2021).

El sueco es un portento con la pértiga y, en cada competición, busca superarse. No le puede la presión y además disfruta con ella. «Trabajo para que la presión no me abrume y me permita obtener los mejores resultados», dijo tras los Juegos Olímpicos de Tokio.

Sergei Bubka saltó hasta los 6.14 metros en Sestriere (Italia) el 31 de julio de 1994 y año y medio antes, en Donetsk (Ucrania), llegó a los 6.15 en pista cubierta.

Duplantis, en la final del Mundial de Eugene 2022, alcanzó los 6.21 metros para llevarse el oro y batir una nueva plusmarca internacional que desde entonces posee y que ha intentado superar sin éxito en varias ocasiones. Solo lo ha hecho una vez, pero en pista cubierta, este 2023 en Clermont-Ferrand (Francia), llegando a los 6.22.

Esta temporada, antes del Mundial, el pertiguista sueco ha competido ocho veces. El balance siete victorias, una mejor marca de 6.12 metros en Ostrava (República Checa) y un cuarto puesto en la reunión Herculis de la Liga de Diamante en Mónaco el pasado 21 de julio, su última competición.

«Que el salto con pértiga parezca fácil gracias a mí es el mayor de los elogios que podrían hacerme», ha reconocido en varias ocasiones Duplantis, cuya confianza es uno de los secretos de su rendimiento.

Las apuestas no contemplan otra cosa que no sea un triunfo de Duplantis si todo se desarrolla con normalidad y sin ningún contratiempo en forma de lesión o sanción. Del ránking internacional de World Athletics, de los diez primeros solo dos atletas han superado la barrera de los seis metros este curso: el noruego Sondre Guttormsen (6º; 6.00) y el estadounidense KC Lightfoot (7º; 6.07).