En horas de la tarde de este domingo fue encontrado el cuerpo sin vida de una persona que, según se sospecha, podría ser el adolescente Josué Mata, de 16 años, desaparecido desde el pasado 9 de noviembre, luego que salió de su casa ubicada en Las Amazonas.

El cadáver fue hallado en un terreno baldío detrás del Colegio Fe y Alegría del sector A de Gran Sabana, conocido como Core 8, en la parroquia Unare, Puerto Ordaz.

Una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) llegó al lugar del hallazgo para iniciar las investigaciones correspondientes. Hay algunas personas detenidas preventivamente, entre ellas un amigo del joven, quien supuestamente encontró la bicicleta de la víctima.

Familiares, vecinos y amigos que participaron en la búsqueda se toparon con una fosa común en el camino, que presumen era para sepultar a una persona.

Hasta el cierre de esta edición no se había confirmado oficialmente que se trate de Josué Mata ni se han determinado las causas de su muerte. Los padres del joven acudieron a la sede del Cicpc para verificar la identidad del cuerpo.