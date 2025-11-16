La ciudad de Valera está de fiesta, tras la proclamación de Trujillanos FC, dirigidos por el guayanés Oswaldo Chaurant, como campeón absoluto de la Liga FUTVE, sellando así su regreso a la categoría dorada del balompié criollo, la Liga FUTVE el próximo año.

Los aurimarrones concretaron su ascenso luego de vencer a Titanes FC en los partidos de la final de la segunda división. El primero se llevó a cabo en Guanare, donde los guerreros vencieron 0-2 a los locales.

En el segundo encuentro, disputado en su estadio, el José Alberto Pérez de Valera, nuevamente le ganó a Titanes por 2-1.

Con la ventaja del partido de ida, el conjunto andino disputó la vuelta con la moral alta.

En la ciudad de las Siete Colinas, los goles los anotaron Ridenson Morillo y David Livingston, que lograron perforar la defensa llanera, mientras que Titanes no se fue sin pelear y descontaron con un tanto del delantero colombiano, Jefferson Palacios.

El resultado global quedó en 4-1 a favor de Trujillanos, quienes reflejaron superioridad en la Gran Final para el ascenso.

El equipo de Valera ocupará el puesto dejado por el descendido Yaracuyanos FC.

La ultima participación de Trujillanos en la primera división fue en el 2021, año que descendió a la segunda categoría.