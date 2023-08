Padres y representantes de la Escuela de Santa Rosa en Upata, han denunciado en reiteradas ocasiones, la situación que está travesando esa institución en cuanto a techos se refiere, el cual es de machimbrado y amerita ser cambiado, ya que, según está podrido y desprende partículas que son altamente peligrosas para la salud de los estudiantes, problema que aún no se ha solucionado.

En esta oportunidad, el Secretario General de la Federación Venezolana de Maestros (FVM) en Piar, Juan Manuel Bouchard, informó por segunda vez, sobre el caso mencionado, “hicimos el llamado muchas veces, hasta que la alcaldesa de Piar se pronunció hace unos meses atrás, quien dio respuestas con unos mantos asfalticos, sin embargo, no fueron suficientes, pues, el problema es el machimbrado está muy deteriorado y requiere ser cambiado”.

Además, informó que desde hace dos meses atrás no se estaba dando clases en esa institución, “necesitamos que la gerente local coloque un machimbrado nuevo, no se trata de cambiar el manto solamente, sino todas las maderas podridas, con la finalidad que de los estudiantes puedan recibir sus clases en la escuela y no en la iglesia o casas”, indicó Bouchard.

“Hay que atender las denuncias”

Para el secretario, padres y representantes, es lamentable la situación que está ocurriendo en la escuela de Santa Rosa, pues, muchas promesas como asfaltado en los alrededores de la institución, no se cumplió, pues, “la alcaldesa ofreció culminar los trabajos antes de finalizar el periodo escolar y no cumplió”.