Aglomeración de basura se observa en la calle El Calvario (detrás del Mercado Municipal), la cual está perjudicando cada día a los habitantes de esa zona, vendedores de comida y jugos, aunado a los comerciantes cercanos, situación que está generando problemas de insalubridad.

Ligia Vera, se encontraba comprando rubros cerca de la calle mencionada y manifestó que no entiende porque el aseo urbano no realiza la recolección de basura diariamente, “aquí no podemos estar sin tapa bocas, porque los olores son insoportables y moscas en grandes cantidades”.

Problema de insalubridad

La usuaria dijo que esto es un grave problema de insalubridad que está afectando a todos los que trabajan cerca del sitio, al igual que a los consumidores, donde las acumulaciones de basura se observan desde la calle transversal.

Ricardo Fuenmayor, vendedor de comida expresó, “no entendemos porque el camión recolector no realiza su trabajo dos veces por día, esta situación está perjudicando mi trabajo porque la clientela prefiere ir a otro lado a desayunar y no sentarse en mi negocio motivado a los malos olores y moscas”.

Se pudo conocer, que niños menores se trasladan junto a su representante a escarbar entra las bolsas de basura en busca de comida, lo cual es preocupante, pues, aguas negras también invaden los desperdicios, aunado a los animales roedores.