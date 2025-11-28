Donald Trump advirtió este jueves que las Fuerzas Armadas de EE.UU. actuarán «muy pronto» por tierra contra narcotraficantes venezolanos, tras reducir el flujo marítimo en un 85%. «Empezaremos a detenerlos por tierra, es más fácil», declaró en una llamada de Acción de Gracias con militares, destacando ataques que destruyeron 20 lanchas y mataron a más de 80 personas desde septiembre.​

Nicolás Maduro respondió con confianza en una victoria como «república en armas», ordenando a la aviación estar «alertas, listos y dispuestos» para defender la soberanía. Vestido con uniforme militar, habló remotamente en un acto por los 105 años de la Aviación en Maracay, donde tropas simularon intercepciones ante cámaras estatales.​

Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, criticó gobiernos «genuflexos» que militarizan el Caribe con Washington, coincidiendo con la visita del secretario de Guerra Pete Hegseth al portaaviones USS Gerald R. Ford. República Dominicana autorizó aeropuertos para la operación ‘Lanza del Sur’.​

Crisis aérea golpea conectividad venezolana

Venezuela revocó concesiones a Iberia, TAP, Turkish Airlines, Avianca, Latam y Gol por «terrorismo» tras alertas FAA, dejando Maiquetía con solo siete vuelos diarios. IATA urge reconsideración, mientras Delcy Rodríguez acusa aislamiento yankee y propone más rutas con Moscú.​

Portugal rechazó presiones por TAP y Iberia confía en retomar operaciones pronto. El lunes, B-52H realizaron demostraciones en el Caribe, elevando la tensión regional.