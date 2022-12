El ex gobernador del estado Bolívar, Jorge Carvajal Morales dijo que las facturas son para después, es su apreciación con respecto a lo que pretende el G4 de acabar con la vigencia del “Interinato”.

“Juan Guaidó, representa el hilo constitucional frente al régimen, estemos de acuerdo con él, o no. La ciudadanía exige que no se haga nada que signifique aplazar la recuperación de la democracia”.

Graves son los desajustes del liderazgo y debate inoportuno y poco útil, sobre la vigencia o no del Interinato, es una manera de dar la espalda a la Constitución y fuera de contexto, aseguró Morales.

Además, “los parlamentarios saben que a los verdaderos responsables del desastre en el país, no se les puede dar ventajas. El régimen no da más y Venezuela, no soporta tantas calamidades y precariedades que nos condenan a un futuro incierto”.

Pidió sepultar los vios del pasado, “necesario es un nuevo liderazgo ciudadano, social y político que sepa conducir el inmediato destino y futuro de los venezolanos: Somos un país con innumerables reservas moral y ética, contamos con ciudadanos preparados para ayudar hoy, entre muchas de ellas, María Corina Machado”.

El ex gobernador, solicitó a los venezolanos a no perder las esperanzas, tampoco dejárselas arrebatar con nadie, muchos menos someterse a tirios y troyanos que los que buscan es embaucar a la clase más desposeída.