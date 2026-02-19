El expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, fue puesto en libertad bajo investigación tras permanecer casi 11 horas bajo custodia policial. El arresto se produjo este jueves por sospecha de mala conducta en cargo público, en el marco de las nuevas revelaciones del caso Epstein.

La Policía del Valle del Támesis, que lidera las pesquisas, confirmó la liberación de un varón «de unos sesenta años» detenido inicialmente en Norfolk.

Aunque el comunicado oficial evitó identificarlo por su nombre, el exduque de York —que precisamente hoy cumplió 66 años— fue fotografiado al abandonar la comisaría de Aylsham.

En la imagen, se le observa reclinado en el asiento trasero de un vehículo, visiblemente afectado tras el interrogatorio.

Las autoridades señalaron que, si bien las diligencias en Norfolk han concluido, los registros en diversas propiedades de la región de Berkshire continúan en curso.

Ante este hecho sin precedentes, el rey Carlos III emitió un breve comunicado expresando su «profunda preocupación». No obstante, el monarca marcó distancias al asegurar que «la ley debe seguir su curso», manteniendo su agenda pública sin alteraciones.

La situación de Andrés, a quien ya se le habían retirado sus títulos y honores en octubre, se agravó tras la filtración de correos por parte del Departamento de Justicia de EEUU.

Según estos documentos, el expríncipe habría facilitado información sensible del Gobierno británico a Jeffrey Epstein durante su etapa como enviado especial de comercio e inversión.