Familiares de presos políticos en Venezuela dijeron que se sienten «esperanzados» tras la propuesta de ley de amnistía presentada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que deberá presentarse en las «próximas horas» ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).

«Primeramente Dios, primeramente Dios, y yo sé que muchas personas, tanto en la Asamblea Nacional como afuera, deseamos un cambio, un cambio radical tanto para la sociedad, la estructura política», dijo a EFE Sandra Rosales, quien tiene a su esposo Dionis Quintero detenido en el calabozo policial de Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en el este de Caracas.

Rosales indicó que su esposo es funcionario de la Policía y está detenido desde hace dos meses, pero celebró la decisión de Rodríguez sobre esta ley pues considera que hay muchos presos «injustamente».

«Eso permite un paso adelante para todos los presos políticos», añadió Rosales tras recordar que los familiares han atravesado el «dolor» de no poder ver a sus allegados porque, dijo, les niegan las visitas.

Por su parte, Mariglys Guzmán, quien también se encontraba a las afueras del calabozo policial, dijo que esperaba que todos «puedan disfrutar de los beneficios que se están dando».

«Seguiremos en la lucha hasta poder abrazar a los nuestros, que también han sido víctimas de este terror», añadió Guzmán, quien tiene a su hermano Luis Daniel detenido desde el 29 de marzo de 2023, acusado por una trama de corrupción relacionada a la estatal petrolera PDVSA.

Según dijo, su hermano nunca trabajó con la petrolera sino que lo vincularon al caso tras trabajar con un empresario que estaba relacionado a la compañía.

«Mi hermano está detenido por capricho político», apuntó.

Este jueves, Rodríguez propuso una ley de amnistía para liberar a los presos políticos que han sido detenidos desde 1999 hasta la actualidad, periodo que cubre los gobiernos del chavismo.

La líder chavista encargó a la Comisión de Revolución Judicial y al Programa para la convivencia y la paz para que en las «próximas horas» presenten la ley ante la Asamblea Nacional, así como la «máxima colaboración» al cuerpo legislativo para su aprobación.

«Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos», añadió la mandataria que se juramentó en el cargo tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.