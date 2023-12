Este martes 26 de diciembre, el Fiscal General de República, Tarek William Saab, ofreció una rueda de prensa para anunciar el esclarecimiento definitivo del asesinato Tirone González, mejor conocido como Canserbero, ocurrido el 19 de enero de 2015, en donde las investigaciones arrojaron a Natalia y Guillermo Améstica como los autores materiales e intelectuales «por motivos fútiles e innobles».

Durante la rueda de prensa transmitida en vivo por VTV se mostró un video en donde Natalia Améstica confiesa que fue quien asesinó a Carlos Molnar quien era su pareja y a Canserbero, puesto que días antes ella había organizado una gira a Chile, y su esposo le informa que no le iban a pagar. Mientras que Tirone González le participó que ya no quería que fuera su mánager.

En el audiovisual de Améstica confesó que le dio un té con alpram (una tableta de 0.5 mg) para que de esta manera poderlos adormecer y apuñala a Carlos Molnar primero, y posteriormente agrede a Canserbero.

«Le dio una puñalada a Molnar en la yugular, luego en el piso le da otras puñaladas. Canserbero cae dormido en el mueble y ella aprovecha y lo apuñala también. Ella refiere que ese doble asesinato lo ejecuta a las nueve de la noche del 19 de enero», señaló el fiscal Saab.

“Yo estaba en la cocina y cuando llegó Carlos y cae al piso lo ataque por la espalda espalda, quien me ve es Tyrone y se preocupa mucho (…) Yo le explico que no me pude controlar y también cae en el sofá dormido y es cuando yo le doy dos puñaladas en su costado”, dijo Natalia Améstica.