Rusia denunció este domingo daños en la central nuclear de la región fronteriza de Kursk tras el derribo de unos drones ucranianos que atacaron la zona.

«El 26 de agosto, a las 00.26 (hora local) un dron de las fuerzas ucranianas fue derribado por las defensas antiaéreas cerca de la central nucear de Kursk», informó la empresa Rosenergoatom en su canal de Telegram.

La nota agrega que al caer, el aparato no tripulado detonó y causó daños a un transformador auxiliar.

El incendio provocado a continuación fue rápidamente controlado y no causó víctimas, pero el incidente obligó a los empleados de la planta a descargar al 50 por ciento una de las unidades de la central.

Los niveles de radiación en la zona ni fueron alterados, aseguró la empresa rusa.

Según el Ministerio de Defensa ruso, anoche fueron derribados 95 drones ucranianos sobre varias regiones del país, incluido en Kursk.