La selección de Venezuela ha recibido una noticia preocupante de cara a la próxima doble fecha de las Eliminatorias. El mediocampista José ‘Brujo’ Martínez, pieza fundamental en el esquema de la Vinotinto, sufrió una lesión que podría dejarlo fuera de los partidos de septiembre.

De acuerdo al comunicado oficial emitido el Corinthians, Martínez se fracturó el cuarto metacarpiano de su mano izquierda durante un entrenamiento el pasado martes.

Esta lesión, que afecta el hueso que une la muñeca con el dedo anular, requerirá una intervención quirúrgica.

Aunque el equipo brasileño no ha especificado la fecha de la operación ni el tiempo de recuperación, la proximidad de los encuentros de la Vinotinto programados para el 4 y 9 de septiembre genera incertidumbre sobre su disponibilidad.

La posible ausencia de Martínez representa un desafío significativo para el cuerpo técnico de la selección venezolana, que deberá buscar alternativas para cubrir el espacio que deja el centrocampista, un jugador clave por su solidez defensiva y su aporte en la recuperación del balón.