Guaidó: Venezuela está ante «un escenario preNicaragua» y urgen más sanciones

"No basta con tuits ni comunicados (...) cuando están atentando no contra la democracia, algo que no tenemos en Venezuela, sino contra la posibilidad de tenerla", afirmó Guaido en un llamamiento al "mundo libre" para "no tener miedo" a imponer más sanciones al Gobierno que preside Nicolás Maduro