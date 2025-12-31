En un mundo dominado por las pantallas, un grupo de jóvenes en Ciudad Guayana decidieron retomar un desafío clásico que requiere paciencia, lógica y agilidad mental asombrosa, siendo el cubo de Rubik.

Bajo el nombre de Guayana Rubik, este club fundado por Sebastián Márquez busca agrupar a aficionados, coleccionistas y «speedcubers» (velocistas) de la región.

Origen del Guayana Rubik

La chispa que encendió este proyecto fue la curiosidad de Sebastián al aprender a resolver este rompecabezas magnético.

Al notar que en ciudades como Caracas, Valencia y Barquisimeto existían comunidades activas y competencias oficiales, se preguntó ‘¿Por qué no crear un club yo mismo aquí en Puerto Ordaz?’.

El primer encuentro, realizado en la antigua sede de Buscadores de Libros, superó todas las expectativas.

«Me sorprendió la cantidad de gente; asistieron unos 20 niños de entre 9 y 15 años», recuerda Márquez.

El joven de 16 años destacó los beneficios cognitivos de esta práctica, especialmente en los más jóvenes, invitándoles a formar parte de este grupo.

El primero es la agilidad mental, Márquez explicó que eso «estimula la resolución de problemas bajo presión»; el segundo se trata del desarrollo de la lógica «el cubo enseña a seguir secuencias y algoritmos completos» y por último, la desconexión digital.

«Funciona para desviarse del teléfono. He pasado días enteros sin usar el móvil, solo aprendiendo cosas nuevas para seguir mejorando», afirmó el fundador.

Más que un juguete

Para los miembros de Guayana Rubik, este objeto no es solo un pasatiempo.

Abraham Farías, integrante del club, relató que su interés nació tras recibir un cubo como regalo.

Aunque tardó un año en resolverlo por primera vez, encontrar el club le permitió entender la complejidad detrás de este rompecabezas y conocer la existencia de la World Cube Association (WCA), organismo internacional que avala torneos en el mundo.

En la actualidad, dos años después, el club mantiene un núcleo de diez miembros activos que se reúnen constantemente para perfeccionar sus técnicas.