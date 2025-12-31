Son muchos casos de crímenes trágicos que causaron alarma en Ciudad Guayana, unos resaltar más que otros, como el caso de la menor de un año, luego de darla por desaparecida es localizada en una zanja del sector Renny Ottolina en San Félix; asesinato del adolescente Josué Mata de 17 años, tiroteado dos veces por un sujeto apodado “El Mocho”; pareja desaparecida en Villa Betania, Puerto Ordaz y los dos deportistas encontrados sin vida en el embalse de la represa Macagua.

Cada asesinato ha marcado un precedente en San Félix y Puerto Ordaz, familiares siguen esperando que se haga justicia; también, conocer la razón por la que le quitaron la vida a estas personas.

Caso “Yoscarly”

La abuela de Yoscarly reportó su ausencia entre las 12:00 y 3:00 pm horas del 6 de abril; vecinos y autoridades iniciaron búsquedas inmediatas vía redes sociales y medios locales. El cuerpo sin vida se localizó en una invasión cercana, específicamente en una zanja del sector Renny Ottolina, parroquia 11 de Abril, San Félix.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) emitió un informe inicial confirmando la identidad del cuerpo y determinando que la menor falleció por asfixia.

De acuerdo a versiones de la abuela, la menor jugaba con su hermano de 4 años y una prima de ocho años y tras desaparecer observó a un desconocido sospechoso que salía de su casa, después no supo más de su nieta, hasta que es hallada en la cárcava tapada de escombros.

Desde el rescate del cadáver hasta la fecha no se han divulgado detenciones, imputaciones ni causa precisa de la muerte más allá del reporte preliminar; la pesquisa parece estancada en fuentes abiertas, sin actualizaciones oficiales recientes pese a cobertura inicial en redes y medios locales.

Adolescente muerta y mutilada

Luisanny Alejandra Belisario Pérez, de 17 años, fue reportada desaparecida el lunes de carnaval en Guasipati, municipio Roscio, estado Bolívar; su cuerpo semidesnudo fue localizado el 6 de marzo en la laguna Robert de Santa Bárbara, estrangulada y mutilada, en un caso clasificado como homicidio pasional.

​La pareja de la víctima y su cuñado fueron detenidos como principales sospechosos.

Estudiante del IUPEL

Jonás Antonio Moreno Lezama de 30 años, cometió el feminicidio de Emilza Fulgencia Medina Rodríguez, estudiante de años del IUPEL, el 30 de marzo en barrio Mata Verde, El Palmar, municipio Piar, estado Bolívar.

Celoso, Moreno la sacó de una fiesta, la golpeó y trasladó a su vivienda; la dejó moribunda allí. Familiares y vecinos la llevaron al CDI, pero falleció minutos después por lesiones graves.

​El femicida huyó, pero fue capturado por compañeros de Emilza y entregado a autoridades en El Palmar; CICPC lo aprehendió en Casco Central. Permanece preso; caso esclarecido como femicidio pasional, segundo en zona tras obsesión de Alexander Aro.

El Palmar

María Carolina Vera Muñoz, de 43 años, fue víctima de feminicidio el 8 de abril en Upata, municipio Piar, cerca de El Palmar, estado Bolívar, Venezuela.

​Alexander Carmelo Ara (51), quien ofreció a trasladarla al terminal de pasajeros de Upata, la llevó a una zona boscosa donde intentó abusarla sexualmente; al resistirse, la golpeó mortalmente con una piedra, abusó del cadáver y la enterró viva en un hueco.

Ara confesó y fue aprehendido el 22 de abril por el CICPC Delegación Upata en Casco Central; el caso se esclareció rápidamente con su admisión.

Las Piedritas – San Félix

Orianni Estefanía Ramos Flores, una adolescente de 15 años, estudiante de segundo año en el Liceo Luis Tovar, fue hallada muerta el 17 de mayo en una quebrada La Viuda, entre Los Arenales y Las Piedritas, San Félix, estado Bolívar, Venezuela.

​El cuerpo flotaba semidesnudo alrededor de las 9:00 a.m., con signos de estrangulamiento, un orificio craneal con posible fractura o herida punzante y evidencias de abuso sexual; la ropa estaba ausente, sugiriendo traslado post-mortem. Residentes descubrieron el cadáver cerca de su vivienda, conmocionando la comunidad que exigió justicia.

​El CICPC inició pesquisas inmediatas, recolectando evidencias para identificar responsables; se presume violencia sexual seguida de homicidio y disposición en el agua. Hasta la fecha no se reportan detenciones de este crimen, su madre aún sigue esperando que se haga justicia.

Asesinada en una alcantarilla

Valentina Pérez, joven de 20 años reportada desaparecida en El Callao, sur del estado Bolívar, fue hallada muerta el martes 20 de mayo en una tubería de alcantarillado en sector 4 Esquinas.

Mineros en La Batea descubrieron el cadáver en decúbito lateral, semidesnudo, solo ropa interior, dentro de dos sacos de nailon para material aurífero. Presentaba disparos en brazo izquierdo, pierna derecha y zona occipital derecha de la cabeza.

CICPC acudió, recolectó evidencias y abrió pesquisas; trabajadores locales la reconocieron como minera cercana, por la muerte de esta joven no existen personas detenidas, mucho menos existen sospechosos.

PNB raptado y luego asesinado

Kiumer Javier Ramos, oficial agregado de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) asignado a El Palmar, municipio Padre Chien, Bolívar, fue asesinado el 2 de junio en San Félix.

La víctima discutió en una licorería frente a la estación La Cremita de la avenida Manuel Piar con desconocidos que luego intentaron someterlo, sin embargo el oficial pudo huir en moto perseguido por dos camionetas gris y marrón, terminando ejecutado en río Los Naranjos, detrás de La Cabaña).

Fue encontrado a las 5:00 de la tarde del martes por un cortador de pasto; presentaba 3 heridas de bala: rostro, occipital, brazo derecho, ropa rasgada, descalzo y quemaduras solares, indicando lucha y exposición. CICPC recolectó evidencias y detuvo preventivamente a dos testigos presentes en la licorería.

Se desconoce si existen personas presas por este crimen que causó malestar e indignación de la comunidad.

Posible efectivo de la Guardia Nacional

Un transportista de Ciudad Bolívar fue hallado muerto y calcinado el 30 de junio de 2025 dentro de su vehículo Mitsubishi Touring cerca del sector Villa Celestial en Puerto Ordaz.

El cuerpo carbonizado se localizó en una zona alejada de la comunidad, tras finalizar un servicio contratado. Familiares perdieron contacto con él ese domingo por la tarde, cuando se reportó el crimen.

CICPC inició indagaciones preliminares para esclarecer el móvil, por esta muerte no hay detenidos.

Comerciante y efectivo de la GN sin aparecer

El sargento de la GNB Humberto Enmanuel Guevara Álvarez y la comerciante Naydalis Zamora (31 años) desaparecieron el 30 de septiembre de 2025 en Tumeremo, municipio Sifontes, sur del estado Bolívar, tras ser vistos por última vez en un restaurante cercano al comando policial de la referida población.

Venían de Las Claritas, parroquia San Isidro en un Mitsubishi Taurin gris propiedad del sargento, quien estaba asignado al km 88 y se dirigía a Ciudad Guayana por un juicio ligado a la Operación Roraima.

Zamora distribuía perfumes y ropa; una prima pagó 2.700 bolívares por su almuerzo vía transferencia. Sus teléfonos quedaron fuera de cobertura desde entonces.

Hasta la fecha la pareja no ha sido ubicada, tampoco existe señales de vida, familiares siguen en la incertidumbre.

Pareja de Villa Betania mueren

Aleidis Lisbet Muñoz (42 años) y José Alberto Ron Lozada (19 años) fueron asesinados en una urbanización cerrada de Villa Betania, parroquia Unare, Puerto Ordaz, estado Bolívar, durante una fiesta que derivó en altercado violento.

Víctimas recibieron brutal golpiza y disparos en avenida de Los Trabajadores, originado por discusión: acusados de hurtar dinero a agresores. Cadáveres hallados tras agresión por atacantes y cómplices en un sitio alejado de la ciudad por la avenida de Los Trabajadores, Puerto Ordaz.

CICPC, bajo comisario Douglas Rico, detuvo tras semanas a Leobanis José Contreras Báez y Fernanda Gabriela Pulido Castro (22) en urbanización Moreno de Mendoza. Cuatro prófugos pendientes.

Caso Josué del Core 8 – Puerto Ordaz

Josué Enrique Mata, adolescente del sector II de Gran Sabana, parroquia Unare, Puerto Ordaz, fue asesinado por presuntos disparos de «El Mocho» Agustín, según investigación del CICPC y declaraciones de su progenitora, luego que lo desaparecieron desde el día 9 de noviembre y después es localizado el día 9 tras la captura de uno de los sospechosos.

Recibió dos balazos: uno en la nuca y otro en el pecho. Tras el crimen, su cadáver fue quemado y abandonado en zona boscosa de Kavanayén II, donde fue hallado por funcionarios judiciales.

Móvil desconocido y en reserva; Gladys Jiménez, madre de la víctima, divulgó resultados de autopsia vía video en redes. Se espera pronunciamiento del comisario Douglas Rico para detalles e hipótesis; comunidad en alerta, “El Mocho”, su esposa y otros sujetos fueron aprehendidos, se encuentran detrás de las rejas.

Otro rapto con homicidio

Licandro Barrios, joven de Ciudad Bolívar, municipio Angostura del Orinoco, fue hallado muerto el lunes 24 de noviembre cerca de Veniran Tractor, tras desaparecer el sábado anterior.

El cadáver presentaba signos de violencia, incluyendo quemaduras en el rostro; testigos lo ubican en pelea en la tasca «Los Compadres» con amigos, seguido de retiro y presunta emboscada por desconocidos, perdiendo contacto desde entonces.

CICPC realizó diligencias preliminares en el sitio; se ignoran lesiones adicionales (posibles disparos, arma blanca o golpes) y causa exacta de muerte. No se reportan detenciones, ni móvil al momento del hallazgo.

Boxeadores encontrados muertos en embalse Macagua

Alexander Airan Alvarado Reyes (15 años) y Ashleikert Eduardo Ríos Salamanca (17 años), adolescentes quienes vivían en la UD 146, parroquia Dalla Costa, San Félix, desaparecieron el 15 de diciembre de 2025 mientras trotaban por avenida Macagua para entrenar boxeo.

​Fueron localizados sin vida el 22 de diciembre flotando en el embalse de la represa Macagua, Central Hidroeléctrica Antonio José de Sucre, río Caroní, con signos de descomposición, quemaduras solares y uno boca arriba, otro boca abajo.

​Autopsia determinó asfixia mecánica por inmersión el mismo día de desaparición; CICPC investiga circunstancias.

Familiares cuestionan el informe, alegando asesinato y lanzados a la represa para que se ahogaran, piden esclarecimiento; instituciones locales piden avances. Caso abierto al 30 diciembre 2025, generando conmoción en Ciudad Guayana.