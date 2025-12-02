Con un balance extraordinario que superó todas las expectativas, Guayana Sabe Bien escribió un nuevo capítulo en su historia. La novena edición del festival, que marcó su regreso tras ocho años, se desarrolló con gran acogida del 28 al 30 de noviembre en el Hotel Rosa Bela, reconquistando su lugar como el epicentro gastronómico y cultural del sur de Venezuela.

Mosaico de sabores que honró la tradición e innovación

El festival ofreció un recorrido auténtico por la despensa regional, destacando la presencia de dulces tradicionales, bebidas típicas y marcas de chocolate.

Relanzado bajo la visión de su fundador, el Chef Juan Carlos Sayalero, logró reunir a más de 2,000 visitantes en un fin de semana donde se fusionaron con maestría la gastronomía local y nacional, la promoción turística del estado Bolívar y el impulso a marcas y emprendimientos venezolanos.

Programa que revivió la esencia

Los asistentes disfrutaron de una agenda robusta que honró la tradición del festival e incorporó nuevas experiencias como talleres y conferencias que fortalecieron conocimientos en el sector y cocina en vivo con chef de talla internacional, un espectáculo culinario que cautivó al público.

Aunado a las catas especializadas de ron y vino para paladares exigentes, por último, las zonas de degustación y puestos gastronómicos que ofrecieron un recorrido por los sabores emblemáticos y las nuevas propuestas de la región.

Retorno que demanda permanencia

El Chef Juan Carlos Sayalero expresó su satisfacción por el resultado.

«El reencuentro con nuestro público fue emocionante y contundente. Esta novena edición demostró que Guayana Sabe Bien era un espacio necesario y muy esperado», dijo.

A su vez, expresó que «el éxito logrado nos obliga y nos motiva a planificar el futuro. Volvimos para quedarnos y este es solo el primer paso de una nueva etapa».

El evento cumplió una vez más su rol como vitrina privilegiada para el turismo de Bolívar y como plataforma de crecimiento para negocios locales y nacionales, dejando una huella positiva en la economía y la cultura regional.

Legado que permanece y un futuro que se vislumbra

La edición del reencuentro no solo fue un éxito en cifras, sino una poderosa revalidación de la marca.

El impacto generado en redes sociales, la cobertura en medios nacionales y regionales, y la satisfacción general, sientan las bases sólidas para la continuidad y el crecimiento del festival, asegurando que Guayana Sabe Bien seguirá siendo un pilar para la promoción integral de la región.