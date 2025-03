Son décadas de abandono con promesas incumplidas de servicios básicos como aguas negras, asfaltado, agua potable por tuberías, electricidad, viviendas, entre otros beneficios que no se concretan en esta comunidad.

La invasión Hato Borges, ubicada en la parroquia 11 de Abril de San Félix, a un lado de otra invasión pero con menos problemas sociales, sucumben y sus habitantes creen que fueron engañados tras tomar este espacio que no les pertenecía.

Ellos, pensaron que tras invadir esta propiedad privada el Gobierno nacional, les construiría viviendas, luego que la alcaldía y gobernación urbanizara el terreno, sin embargo, se quedaron esperando de los gobernantes de turno.

La situación de este barrio es precaria, la falta de infraestructura esencial afecta la calidad de vida de todos los residentes, especialmente los más vulnerables.

Hablan los afectados

“La esperanza para nosotros no existe en este sector. Muchos políticos han pasado por las calles del barrio ofreciendo cosas que no cumplieron, entre esos personajes podemos mencionar al general Justo Noguera, después que llegó a la gobernación no visitó más el barrio”, expresó Ana Gutiérrez quien se quedó esperando una vivienda.

Son muchos los testimonios de personas que fueron engañados y que ellos aseguran que invadieron con la esperanza de vivir dignamente y tener un espacio propio que compartir con sus hijos.

Los olores putrefactos dominan el ambiente de este sector. Muchos de los pozos sépticos colapsaron y las aguas residuales corren por las calles de tierra.

“Roban luz”

Luisa Alcántara dice que tuvieron que improvisar para lograr alumbrar los ranchos y obtener electricidad, “las guayas de los postes son alambre de púa que vienen del sector cercano”.

También, dijo que viven muchos niños que no van a la escuela por falta de recursos. “Sus padres están en pobreza extrema, no tienen empleos, si desayunan no almuerzan y si almuerzan no cenan”.

Piden los servicios básicos, igualmente que sean tomados en cuenta con soluciones habitacionales, construcción de una escuela, red de aguas negras, asfaltado, aceras y brocales.