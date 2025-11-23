La Junta Directiva de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) impuso una nueva suspensión al mánager de los Bravos de Margarita, Henry Blanco, esta vez por hechos relacionados con el encuentro disputado el pasado 14 de noviembre ante los Cardenales de Lara en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez.

La medida, que contempla cuatro juegos fuera de acción, profundiza la situación disciplinaria del estratega en la actual temporada 2025-2026.

Presencia indebida en el dugout durante otra suspensión

Según la misiva oficial de la LVBP, la sanción deriva de que Blanco estuvo en el dugout de los Bravos el viernes pasado, a pesar de que cumplía el primero de los dos juegos de suspensión que había recibido previamente por los incidentes del 6 de noviembre.

Asimismo, la liga destacó que esta presencia violó las normas vigentes, al tratarse de un período en el que tenía prohibido participar en cualquier actividad del equipo.

Fundamentos legales y decisión disciplinaria

La Junta Directiva explicó que su decisión se basó en el informe elaborado por el árbitro principal del encuentro y en lo establecido en las Condiciones de Campeonato de la temporada 2025-2026, así como en el Código de Ética y Disciplina de la LVBP.

Tras iniciar el proceso disciplinario correspondiente, la directiva aplicó lo dispuesto en el artículo 21, ordinal 7°, que establece que cualquier persona que incurra en falta de probidad o conducta impropia grave puede ser suspendida entre cinco y veinte juegos.

Aunque la suspensión final quedó fijada en cuatro encuentros, la liga aclaró que se trata de una falta considerada grave dentro del marco normativo vigente, explica Líder en Deportes.

Sin apelaciones por parte de Bravos o del mánager

Finalmente, la LVBP informó además que ni Henry Blanco ni la organización Bravos de Margarita ejercieron su derecho a apelar la decisión.

Por ello, el estratega deberá cumplir la suspensión de manera inmediata y quedar al margen de las actividades del club durante los cuatro compromisos establecidos.