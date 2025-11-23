En un enfrentamiento entre los dos últimos de la tabla, el equipo los Tiburones de La Guaira se impusieron 1-0 a unos Navegantes del Magallanes que atraviesan su peor momento ofensivo de la temporada.

La defensa litoralense tuvo como figura al brasileño Eric Pardihno, quien trabajó 5 entradas de calidad y mantuvo a raya a la ofensiva turca.

Por supuesto, su actuación dio estabilidad al equipo y preparó el terreno para una victoria ajustada.

El batazo de Barreto cambió todo

Después de siete episodios sin carreras para ninguno de los dos clubes, apareció Franklin Barreto, primer bate en el orden ofensivo de Davalillo.

El infielder conectó un cuadrangular solitario, su cuarto de la campaña, para romper la igualdad y marcar la única rayita del compromiso.

La ofensiva del Magallanes sigue apagada

El resultado con el equipo Tiburones dejó en evidencia la grave sequía ofensiva de los Navegantes. El equipo suma 18 innings consecutivos sin anotar, recordando que la noche previa cayó 2-0 ante Bravos de Margarita en Guatamare.

La falta de producción comienza a pesar en la lucha por salir del fondo de la clasificación, explica Líder en Deportes.

Pena se llevó la victoria

El triunfo fue para Luis Peña (2-3), quien lanzó 2.2 entradas y ponchó a cuatro rivales. El derrotado de la noche fue Bryan Mata (2-2) tras permitir la carrera en 5.1 entradas.

Finalmente, Arnaldo Hernández (2) selló el encuentro con su segundo salvamento de la campaña.