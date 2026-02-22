Los New York Knicks protagonizaron una remontada de 18 puntos en el último cuarto para vencer a los Houston Rockets. Dillon Brooks sufrió una fractura de mano en la victoria de los Phoenix Suns frente a los Orlando Magic, mientras que San Antonio Spurs y Detroit Pistons siguen sumando triunfos.

Los Rockets (34-21) se pusieron con un cómodo 75-93 en el Madison Square Garden faltando menos de once minutos para el final del partido, pero los Knicks (36-21) protagonizaron su mejor remontada del año, con un parcial de 33-15 en ese último cuarto para un resultado final de 108-106.

El equipo tejano se desintegró en estos últimos minutos, con nueve pérdidas que les condenaron pese a los 30 puntos de Kevin Durant. Para los Knicks, Karl-Anthony Towns anotó 25 y OG Anunoby y Jalen Brunson 20 cada uno.

El puertorriqueño José Alvarado, que ya se ha ganado al Garden, fue clave con sus 8 puntos y sobre todo sus 5 robos.

Con esta heroica remontada, los Knicks evitaron la apertura de una crisis en una franquicia que aspira al anillo después de la severa derrota que encajaron hace dos días también en el Garden ante los Pistons.

Dos prórrogas sin Brooks

Las malas noticias se acumulan para los Phoenix Suns. A la lesión de Devin Booker se sumó la de Dillon Brooks, que sufrió una rotura en su mano izquierda y será baja durante un periodo prolongado, según informó ESPN de fuentes conocedoras.

Brooks solo jugó en el primer cuarto, en un partido en el que los Suns (33-24) doblegaron a los Magic (29-26) por 113-110 con un triple sobre la bocina de Jalen Green en la segunda prórroga después de que Anthony Black y Paolo Banchero forzasen los tiempos extra.

Black puso el 96-96 con un mate en el último cuarto, mientras que Banchero hizo el 103-103 con una canasta en la primera prórroga.

El duelo parecía destinado a un tercer tiempo extra después de que Wendell Carter empatase 110-110 faltando solo 1.1 segundos de la segunda prórroga.

Pero bastó para que Jalen Green recibiera en la banda y lanzara un triple forzado y casi sobre la bocina, que entró cuando el reloj ya había expirado. 113-110.

Racha de Spurs y Pistons

Victor Wembanyama puso 28 puntos y 15 rebotes en el triunfo de los Spurs por 139-122 frente a los Kings, logrando su octavo triunfo consecutivo. Sacramento, por su parte, sumó su decimosexta derrota seguida, agravando la peor racha de su historia.

Además de ‘Wemby’, De’Aaron Fox, Stephon Castle y Keldon Johnson aportaron 18 puntos cada uno para unos Spurs (40-16) que son segundos en el Oeste y empiezan a acechar a los Oklahoma City Thunder.

A los Kings (12-46), actualmente el peor equipo de la liga, les lideró DeMar DeRozan, que anotó 20 puntos en la que fue su casa entre 2018 y 2021.

Por su parte, los Pistons superaron a los Chicago Bulls por 126-110 para sumar su quinto triunfo seguido y consolidarse como el mejor equipo de la NBA con un balance de 42-13, es decir, un 76,4 % de victorias.

Jalen Duren se reivindicó en su regreso al equipo tras cumplir la sanción de dos partidos impuesta por la NBA por su rol en la pelea ocurrida en la pista de los Charlotte Hornets antes del parón del ‘All Star’.

Duren terminó el partido con 26 puntos y 13 rebotes, mientras que Cade Cunningham, que empieza a sonar como candidato al ‘MVP’, acarició el triple-doble con 18 puntos, 13 asistencias y 9 rebotes.

También este sábado, los Miami Heat ganaron 136-120 a los Memphis Grizzlies, mientras que los New Orleans Pelicans derrotaron 126-111 a los Philadelphia 76ers.