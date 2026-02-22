El ciclismo mexicano vive un momento dorado. Isaac del Toro (UAE Team Emirates) se ha proclamado campeón del Tour de los Emiratos Árabes Unidos (UAE Tour) tras la séptima y última etapa finalizada en Abu Dhabi.

El joven talento reafirmó su dominio en una prueba de categoría UCI World Tour, consolidándose como una de las grandes realidades del pelotón internacional.

Dominio absoluto de Del Toro en la general

El corredor mexicano no tuvo complicaciones para retener el maillot rojo de líder, el cual obtuvo el sábado tras su exhibición en la etapa reina.

Del Toro supo gestionar su ventaja frente a sus principales perseguidores, Antonio Tiberi (segundo en la general a 20 segundos), Lucas Plapp (tercer escalón del podio a 1:14), Harold Tejada (el colombiano finalizó en una meritoria cuarta posición a 1:25) y Remco Evenepoel (el belga cerró el top 10 a 2:25 del líder).

Jonathan Milan: El rey del esprint en Abu Dhabi

La jornada de clausura, disputada este domingo, se resolvió con un final masivo donde los equipos de los velocistas impusieron su ley.

El italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek) volvió a demostrar una potencia imbatible, adjudicándose su tercera victoria parcial en esta edición y la quinta en lo que va de temporada.

En un cierre de infarto por las amplias avenidas de Abu Dhabi, el ciclista de Tolmezzo superó en el esprint a Erlend Blikra (Uno-X Mobility), Samuel Welsford (Ineos Grenadiers) y Ethan Vernon (Israel – Premier Tech).

Control y estrategia en la etapa final

La carrera estuvo marcada por una fuga temprana que fue neutralizada gradualmente por el pelotón.

Los equipos de los líderes de la general y de los especialistas en velocidad mantuvieron un ritmo controlado, evitando cualquier sorpresa que pusiera en riesgo el liderato de Del Toro o las opciones de los «sprinters».

Con este triunfo, Isaac del Toro no solo firma una victoria de prestigio para el UAE Team Emirates en su propia casa, sino que pone el nombre de México en lo más alto del ciclismo mundial.