La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) planea ajustar su cronograma habitual de cara a la zafra 2026-2027, según dijo Giuseppe Palmisano, presidente de la liga junto al directivo Renny Bernal, indicando que existe la intención de adelantar la voz del ‘play ball’ para los primeros días de octubre.

El objetivo primordial es finalizar el certamen local a tiempo para la Serie del Caribe y la Serie de las Américas del 2027.

Palmisano detalló la ruta tentativa que tiene como inicio de la temporada entre el 3 y el 5 de octubre del 2026, con el fin de que el último juega de la Gran Fina LVBP se dispute el 22 de enero del 2027.

Cabe destacar que el torneo caribeño se jugará entre el 24 y el 31 de enero, mientras que el de las Américas comenzará el 2 de febrero del año entrante.

Además del ajuste en el calendario, Palmisano indicó que mantendrá conversaciones con las ligas de República Dominicana, Puerto Rico y México.

La meta es coordinar esfuerzos e invitarlos a participar formalmente en ambas competencias, fortaleciendo así el nivel del béisbol caribeño y continental.