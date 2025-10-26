El Ministerio del Poder Popular de Aguas, a través de la empresa HidroBolívar, ha informado a la colectividad de Puerto Ordaz sobre la inminente afectación en el servicio de agua potable, producto de labores de mantenimiento indispensables que se están llevando a cabo en el acueducto principal de la ciudad.

Los trabajos, focalizados específicamente en la Planta Potabilizadora 1 (PT1), resultarán en una reducción del 50% en el servicio de distribución para las parroquias Cachamay y Universidad, mientras que la parroquia Unare experimentará un recorte del 60% en su suministro.

El equipo técnico de la hidrológica se encuentra desplegado en el sistema de bombeo ejecutando las maniobras necesarias para restablecer el flujo del vital líquido en la brevedad posible.

Con el objetivo de garantizar un servicio equitativo y asegurar que cada hogar reciba una porción del agua disponible, HidroBolívar ha implementado un cronograma especial de distribución que regirá durante los próximos días:

Domingo 26 de octubre: Distribución general en Cachamay, Universidad y Unare (mañana); Universidad y Unare (tarde).

Lunes 27 de octubre: Distribución en Cachamay y Universidad (mañana y tarde).

Martes 28 de octubre: Distribución general en Cachamay, Universidad y Unare (mañana); Universidad y Unare (tarde).

Se exhorta a los habitantes de las parroquias mencionadas a tomar las previsiones necesarias, almacenar agua de manera consciente y hacer un uso racional del recurso mientras duren las labores de mantenimiento.

HidroBolívar reitera su compromiso con la optimización del sistema hídrico para ofrecer un servicio de calidad a toda la población.