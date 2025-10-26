El papa León XIV durante la audiencia general semanal en el Aula Pablo VI, Ciudad del Vaticano, 20 de agosto de 2025. (Papa) EFE/EPA/ANGELO CARCONI ////////// Vatican City (Vatican City State (Holy See)), 20/08/2025.- Pope Leo XIV during the weekly general audience in the Paul VI Hall, Vatican City, 20 August 2025. (Papa) EFE/EPA/ANGELO CARCONI

El papa León XIV ha expresado este domingo su cercanía y solidaridad con los damnificados por las lluvias torrenciales en varios estados de México, en los que han muerto al menos 80 personas.

«Expreso mi cercanía y afecto a las poblaciones del México oriental afectadas en los últimos días por los aluviones. Rezo por las familias y por todos aquellos que han sufrido por esta calamidad», dijo el pontífice tras el rezo del Ángelus, asomado a la ventana del Palacio Apostólico.

Asimismo, confió a la intercesión de la Virgen María «las almas de los difuntos».

Las lluvias torrenciales en cinco estados mexicanos, sobre todo en el de Veracruz, se han saldado con al menos 80 personas muertas, así como alrededor de 18 desaparecidos.

