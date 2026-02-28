Este sábado, la International Football Association Board (IFAB) llevó a cabo su asamblea anual con el objetivo de definir las directrices que regirán el fútbol mundial en los próximos años.

En una jornada marcada por el análisis profundo de la tecnología y la fluidez del espectáculo, el organismo encargado de las reglas de juego aprobó diversas modificaciones impulsadas por la FIFA, aunque decidió poner freno a una de las propuestas más mediáticas de los últimos tiempos.

Expansión tecnológica en el campo

Uno de los anuncios más relevantes tiene que ver con la evolución del VAR. A partir del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el videoarbitraje tendrá una cuota de responsabilidad mayor para evitar injusticias flagrantes.

Se determinó que el sistema podrá intervenir para corregir errores claros en la concesión de saques de esquina y saques de puerta, permitiendo rectificar la decisión inicial del colegiado en ambos sentidos.

Asimismo, la IFAB ha dado luz verde para que el VAR valore la justicia de una segunda tarjeta amarilla. Hasta la fecha, esta herramienta solo podía actuar en tarjetas rojas directas, lo que generaba vacíos legales cuando una expulsión por doble amonestación resultaba ser un error evidente.

Con esto se busca un mayor intervencionismo, pero bajo la estricta consigna de que el proceso sea mucho más veloz para no entorpecer el ritmo del encuentro.

Guerra contra la pérdida de tiempo

La lucha contra el cronómetro detenido fue otro de los pilares de la reunión. Para evitar que los futbolistas finjan lesiones, se ha estipulado que cualquier jugador que requiera atención médica deberá permanecer un minuto fuera del terreno de juego.

Aunque inicialmente se probaron dos minutos en la Copa Árabe, el organismo consideró que sesenta segundos son suficientes para desincentivar las simulaciones sin castigar excesivamente al equipo afectado.

Además, se implementará una cuenta regresiva para los saques de banda y de meta. En caso de superar el tiempo límite, la posesión se entregará al rival mediante un córner o un lateral, según corresponda. En la misma línea, los cambios de jugadores deberán realizarse de forma inmediata: el futbolista sustituido tendrá un máximo de diez segundos para abandonar el césped.

Suspenso para la reforma del fuera de juego

A pesar de los avances, la esperada «ley Wenger», que propone que no exista fuera de juego si cualquier parte del cuerpo con la que se puede marcar gol está en línea con el defensa, no fue ratificada.

La IFAB decidió que esta propuesta, junto con la posibilidad de que los entrenadores soliciten revisiones del VAR (al estilo del «challenge» en el tenis), seguirá bajo estudio por un año más antes de tomar una decisión definitiva.