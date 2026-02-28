El Estadio Olímpico Lluís Companys fue testigo de un duelo que, en el papel, prometía máxima exigencia. El Villarreal, históricamente conocido como el «submarino amarillo», saltó al césped con la intención de hacer honor a su apodo y torpedear la estabilidad del líder.

Durante los primeros compases, el equipo visitante logró plantarse con solidez, cerrando líneas y tratando de incomodar la salida de balón del conjunto azulgrana. Sin embargo, esa resistencia inicial carecía de veneno en el área rival; el Barcelona, aunque paciente, encontraba grietas en la estructura defensiva de Marcelino, sugiriendo que era solo cuestión de tiempo para que el marcador se inaugurara.

La irrupción del genio de 18 años

La paridad se rompió al minuto 28 gracias a la electricidad de Lamine Yamal. Tras tres partidos de sequía —una anomalía tras su racha previa de cinco encuentros marcando—, el internacional español aprovechó una asistencia precisa de Fermín López para definir con una frialdad impropia de su edad dentro del área. El gol desató la euforia y liberó al equipo de Hansi Flick.

Diez minutos más tarde, Yamal volvió a frotar la lámpara: en una acción individual de antología, desbordó a su marcador y sacó un remate cruzado que se coló por el ángulo, dejando al guardameta rival sin opciones y enviando al Barça al descanso con una cómoda ventaja de 2-0.

Reacción visitante y sentencia final

El inicio del complemento trajo consigo un breve momento de duda para la afición local. Un descuido en la zaga ‘culé’ permitió que Pape Gueye descontara para el Villarreal apenas reiniciada la acción. Pese al 2-1, el Barcelona no perdió los papeles y mantuvo el control del ritmo.

La tranquilidad definitiva llegó al minuto 70, cuando Pedri, con una visión periférica privilegiada, filtró un pase profundo desde la medular que dejó a Lamine Yamal mano a mano frente al portero. El joven atacante no falló, sellando su triplete personal y hundiendo las esperanzas de remontada del «submarino».

Lewandowski cierra la cuenta y el liderato

Ya en el tiempo añadido, con un Villarreal entregado, Robert Lewandowski se reencontró con las redes para poner el 4-1 definitivo. Al igual que Yamal, el polaco rompió una racha de tres juegos sin anotar, confirmando que la artillería azulgrana está más vigente que nunca.

Con este resultado, el FC Barcelona alcanza los 64 puntos, distanciándose a cuatro unidades de un Real Madrid que se verá obligado a ganar el lunes para no perder la estela del líder.