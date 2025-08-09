Jonathan Antonio Blanco Herrera fue localizado la tarde del jueves en una zona boscosa. El infortunado presentaba múltiples heridas ocasionadas por impactos de proyectiles.

El hallazgo fue realizado por transeúntes, quienes notificaron de inmediato a las autoridades policiales sobre el cuerpo sin vida entre la maleza, a escasos metros de algunos árboles.

Una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) se presentó para el levantamiento del cadáver y las pesquisas preliminares.

La posible escena del crimen estaba ubicada cerca de la ferroviaria de la calle 1 del barrio Cachipo Sur, parroquia Santa Rita, municipio Francisco Linares Alcántara, estado Aragua.

Los sabuesos de la policía judicial estiman que la víctima llevaba más de dos días en el lugar. Además, consideran que el sitio del hallazgo podría ser utilizado como lugar de liberación.

Los vecinos de la comunidad aseguran no haber escuchado disparos ni ruidos que permitan determinar la hora o el día del asesinato de Blanco.

Se desconocen más detalles del homicidio; aparentemente, el infortunado residía a varios kilómetros del lugar donde fue encontrado.