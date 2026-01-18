En una exhibición de talento y liderazgo, Jamal Murray se vistió de héroe la noche del sábado para guiar a los Nuggets de Denver a una victoria de 121-115 sobre los Wizards de Washington. El base estrella de Denver registró una impresionante marca de 42 puntos, encestando 15 de sus 24 tiros de campo, en un encuentro que se mantuvo en vilo hasta los instantes finales.

El momento definitivo del partido llegó cuando el marcador se encontraba igualado a 110. Con la frialdad que lo caracteriza en los momentos de presión, Murray encestó un triple crucial cuando restaban apenas 2:12 en el reloj, otorgando a los Nuggets una ventaja que no volverían a perder.

No conforme con eso, el canadiense selló el destino de los locales al añadir un enceste de media distancia y un par de tiros libres, extendiendo la diferencia a un irreversible 117-110 que dejó sin opciones de respuesta a los Wizards.

El aporte del banquillo y la ausencia de Jokic

La victoria de Denver cobra un valor especial al considerar que el equipo sigue compitiendo sin su máxima figura y actual eje central, Nikola Jokic. El centro serbio permanece fuera de las canchas debido a una contusión ósea en su rodilla izquierda. Ante esta ausencia, otros jugadores dieron un paso al frente para respaldar la ofensiva de Jamal Murray.

Tim Hardaway Jr. firmó su mejor actuación de la temporada al aportar 30 puntos, demostrando ser una pieza clave en la rotación exterior. Por su parte, el joven Peyton Watson contribuyó con 21 unidades, ayudando a que Denver mantuviera un ritmo anotador constante.

Con este resultado, el conjunto de Colorado suma su cuarto triunfo consecutivo y ha logrado salir victorioso en seis de sus últimos siete compromisos, consolidándose como uno de los equipos más en forma de la liga a pesar de las lesiones, explica Líder en Deportes.

Crisis profunda en el bando de Washington

Por el lado de los Wizards, la situación sigue siendo alarmante. A pesar del esfuerzo colectivo, el equipo sumó su sexta derrota en fila, cerrando una gira de cuatro partidos como visitantes sin conocer la victoria. El novato Kyshawn George fue el punto luminoso para Washington, liderando al equipo con 29 puntos, mientras que los veteranos Khris Middleton y Alex Sarr añadieron 16 tantos cada uno.

La diferencia estadística fue notable en la eficiencia de tiro. Los Nuggets finalizaron el encuentro con un sólido 53% de efectividad en tiros de campo, destacando especialmente desde la larga distancia con un 40% de acierto.

Finalmente, en el duelo de triples, Denver también superó a sus rivales al convertir 14 disparos frente a los 11 conseguidos por la escuadra de la capital, factor que terminó por inclinar la balanza en un duelo de alta anotación.