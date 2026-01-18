Tras el rotundo éxito alcanzado en su temporada debut durante el 2025, la Liga de Desarrollo ha anunciado oficialmente el inicio de su segunda edición.

El salto entre dos inaugural está programado para el próximo 8 de febrero en las instalaciones del emblemático Domo Bolivariano de Barquisimeto, instalación que servirá de epicentro para el arranque de la fiesta deportiva.

El partido de apertura será una reedición del fervor regional que apasiona a la fanaticada larense. El actual campeón del torneo, Guaros de Lara, recibirá en su feudo a Cabudare BBC, marcando el inicio de una zafra que, según los expertos, promete elevar el nivel técnico del baloncesto en todo el territorio nacional.

Crecimiento y expansión territorial

Para este ciclo 2026, la liga ha experimentado un crecimiento sin precedentes en la historia de las categorías formativas del país, pasando de 20 a 34 equipos participantes. Este incremento masivo responde a una ambiciosa estrategia de expansión territorial diseñada para llevar el espectáculo del baloncesto a nuevas fronteras y descentralizar la práctica de alto rendimiento.

Por otro lado, la nueva configuración geográfica incluye hitos importantes: en el Oriente del país, se suma la incorporación formal de los estados Bolívar, Sucre, Nueva Esparta y Anzoátegui.

Mientras tanto, en la zona de Occidente, se ha logrado la consolidación definitiva de la plaza en el estado Zulia, asegurando una cobertura nacional casi total, explica Líder en Deportes.

El puente hacia el profesionalismo

Asimismo, Avalada por la Federación Venezolana de Baloncesto (FVB), la liga se consolida como el puente principal hacia el profesionalismo. El torneo está diseñado específicamente para atletas de 19 a 21 años que aún no han dado el salto a las ligas élite del país, permitiéndoles acumular minutos de juego de alta intensidad antes de llegar al nivel absoluto.

El reglamento de competencia fomenta activamente el relevo generacional mediante una estructura de categorías mixta. Cada nómina contará con jugadores de entre 19 y 21 años, además de dos cupos por equipo para jugadores U23 y la inclusión estratégica de talentos U17 y U18, quienes servirán de base para las futuras ediciones de la liga.

«Esta expansión no solo aumenta la cantidad de juegos, sino que garantiza que el talento emergente de cada rincón de Venezuela tenga una plataforma real para ser visto y desarrollado», destacó el comité organizador al cierre del anuncio oficial.