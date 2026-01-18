La nostalgia de los años noventa ha vuelto a cobrar protagonismo en el mercado inmobiliario de California. La emblemática mansión que sirvió como fachada para la exitosa serie «El Príncipe del Rap» (The Fresh Prince of Bel-Air) ha sido puesta a la venta tras permanecer fuera del mercado durante 48 años.

Aunque en la ficción la trama se desarrollaba en el exclusivo barrio de Bel-Air, la propiedad real se encuentra ubicada en el sector de Brentwood.

La última transacción de esta vivienda data de 1978, año en que sus actuales dueños la adquirieron por 732.000 dólares.

A pesar de su fama mundial, los propietarios aún no han revelado el precio de salida al mercado, lo que genera gran expectativa entre coleccionistas y expertos en bienes raíces.

Arquitectura y secretos de rodaje

La propiedad cuenta con una extensión de más de 557 metros cuadrados, distribuidos estratégicamente para ofrecer el máximo lujo. En su interior, la residencia alberga cinco amplias habitaciones y cinco baños.

Es fundamental destacar que la producción solo utilizó la casa para las tomas de los exteriores que aparecían en la presentación y las transiciones de la serie.

El equipo grabó íntegramente las escenas del comedor, la sala de estar y los dormitorios de la familia Banks en los sets de la cadena NBC.

El reencuentro con los fanáticos

En 2020, con motivo del 30º aniversario del estreno del programa, Airbnb habilitó temporalmente la propiedad en su plataforma. En aquella ocasión, el propio Will Smith ejerció como anfitrión virtual para recibir a los afortunados huéspedes.

Asimismo, la experiencia permitía a los visitantes disfrutar de lujos inspirados en el personaje, como probarse zapatillas Jordan, jugar baloncesto en la propiedad y escuchar vinilos en un tocadiscos clásico.

«Cruzar la puerta y entrar tiene un hermoso valor nostálgico», comentó Smith durante una reunión con el elenco original en dicha fecha.

El legado de un clásico televisivo

Emitida originalmente entre febrero de 1990 y mayo de 1996, la serie de «El Príncipe del Rap» se consolidó como un referente de la cultura pop estadounidense.

A lo largo de sus seis temporadas, el público fue testigo del choque cultural y el crecimiento personal de un joven de Filadelfia que se mudaba a vivir con su tía Vivian y el tío Phil.

Finalmente, con un reparto estelar que incluyó a figuras como James Avery y Alfonso Ribeiro, la serie no solo lanzó la carrera de Will Smith, sino que convirtió a esta fachada de Brentwood en un símbolo imperecedero de la televisión mundial.