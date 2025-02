El presidente de LaLiga, Javier Tebas, señaló que este organismo va a denunciar al Real Madrid por su carta de protesta contra el arbitraje, señaló que el club «está en contra de todo y quiere hacer daño a la competición», al tiempo que dijo que «han perdido la cabeza».

Asimismo, en declaraciones posteriores a la reunión mantenida entre LaLiga, el Comité Técnico de Árbitros, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y todos los clubes profesionales (a excepción del Real Madrid, que no quiso acudir), anunció que denunciarán al club que preside Florentino Pérez.

«Vamos a ver una denuncia si es al club, a quien firmó la carta, a la junta directiva… Estamos analizando a nivel jurídico, porque, evidentemente, este tipo de notas no se pueden consentir, porque hay falsedades en la misma nota, o medias verdades que lo que quieren es influir en unos temas que no pueden ser. No les queda más remedio que terminar haciendo esto. Han perdido la cabeza», anunció Tebas.

Asimismo, Javier Tebas se refirió a las publicaciones del miércoles del Atlético de Madrid en las redes sociales, en las que apuntaba directamente a estos comportamientos del Real Madrid como «irónicos», y acusó al club blanco de haber creado un clima de crispación.

«Los que calientan el derbi son otros antes. Quien calienta los partidos es Real Madrid Televisión. Llama corruptos a los árbitros es Real Madrid Televisión. Quien dice que es una liga adulterada es Real Madrid Televisión. Lo del Atlético me parece irónico. No puedo calificarlo de otra forma. De donde venimos y el porqué», sentenció Javier Tebas.

«Está en contra de todo. Es la realidad. El Real Madrid quiere hacer daño a la competición, no solo al colectivo arbitral. Han construido un relato de victimismo que la guinda fue el comunicado que sacaron el otro día. Llevan con un relato de victimismo que no es así», respondió Javier Tebas tras ser preguntado por la ausencia del club blanco en la jornada organizada por la RFEF.

Reconciliación con el Madrid: muy lejos

Por su parte, Javier Tebas afirmó que una reconciliación con el Real Madrid y con Florentino Pérez parece lejana.

«Yo creo que no hay posibilidad de reconducción. El presidente del Real Madrid siempre quiere tener razón, tenemos que ponernos todos de rodillas a las oficinas de ACS (empresa de Florentino Pérez) y decirle: ‘Perdón, Florentino. Es verdad que vienes a salvar el fútbol y no nos habíamos dado cuenta hasta que has sacado la carta'», respondió con sorna Tebas.

Respecto a la posibilidad de que los árbitros salgan del amparo de la RFEF, creando un propio comité independiente como sucede en otras ligas europeas, Javier Tebas afirmó que «se va a estudiar».

«Es algo que sucede en la Premier League y en la Bundesliga, dos de las grandes competiciones. Sí, se va a estudiar un cambio del modelo arbitral. Y otras muchas cuestiones del tema de los árbitros, sobre si los árbitros pueden llevar o no publicidad…», desarrolló Javier Tebas, que descartó que se hablase en profundidad de la posibilidad de que colegiados de otras nacionalidades arbitrasen en LaLiga.