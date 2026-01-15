El ciclista venezolano Jesús Goyo se alzó con la victoria en la séptima etapa de la Vuelta al Táchira, demostrando una gran potencia en los metros finales.

Goyo cruzó la línea de meta por delante del colombiano Camilo Gómez, quien ocupó la segunda posición, y del venezolano Alexander Villasmil, que cerró el podio en tercer lugar.

Cambio de líder en la General

La jornada también trajo sacudidas importantes en la clasificación general, pues, el también venezolano Jorge Abreu se ha vestido con el maillot de líder de la ronda tachirense.

Este cambio en la cúpula de la clasificación se produce tras una decisión técnica de los comisarios de la carrera, quienes aplicaron una sanción a Enmanuel Viloria.

Viloria, quien portaba la camiseta de líder, pierde así su posición de privilegio, cediendo el mando a Abreu.