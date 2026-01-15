Los presos políticos excarcelados en los últimos días en Venezuela cuentan con medidas cautelares como prohibición de salida del país, de declarar a los medios de comunicación, así como presentación ante tribunales de forma periódica, informaron las ONG Foro Penal y Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp).

El vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob, explicó que de las 84 excarcelaciones que han verificado hasta el miércoles a las 8:30 de la noche todos tienen medidas cautelares.

Además, indicó que se trata de «varias» restricciones, desde prohibición de salir del país hasta la presentación regular ante los tribunales que llevan sus casos.

Por su parte, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) señaló que los detenidos no salen «completamente libres».

El activista Diego Casanova del Clipp indicó que a los presos políticos «los han amenazado» y les prohíben relatar «todo lo que ocurrió (en las cárceles), de lo que les hicieron».

«Incluso les decían que los familiares también tenían que abstenerse de denunciar, de decir lo que ocurrió, de dar declaraciones a los medios», aseguró.