La Superintendencia de Administración Tributaria del municipio Caroní ha lanzado un nuevo portal digital destinado exclusivamente al pago del servicio del aseo urbano, que surge como una solución para garantizar el sostenibilidad operativa de la recolección de desechos sólidos en la ciudad.

Con la digitalización del proceso, las autoridades municipales buscan, además facilitar el cumplimiento de los compromisos tributarios desde cualquier lugar, asegurar un flujo de recursos que permita mantener la eficiencia en las rutas de recolección y el saneamiento ambiental de la entidad.

Asimismo, explicaron en una nota de prensa, el cómo realizar el registro a través del portal oficial.

Los usuarios deberán ingresar a la dirección electrónica, luego dirigirse a la sección de ‘Búsqueda’ e introducir sus datos básicos como nombre y cédula de identidad (persona natural) o razón social y RIF (persona jurídica).

Tras introducir los datos, el sistema verificara si está inscrito, en caso de no estarlo debe crear el nuevo usuario y seguir los pasos que le indique.

En caso de estar registrado, se verificará la identidad y una vez convalidada, debe hacer clic en la opción ‘Soy yo’.

El sistema le solicitará un correo electrónico válido y le enviará de forma automática las credenciales de accesos (usuario y contraseña)

Luego de ingresar las nuevas credenciales, el usuario deberá establecer sus preguntas de seguridad para completar y proteger su perfil.

La iniciativa forma parte del plan de modernización en Bolívar y el enfoque central del nuevo modelo de gestión de corresponsabilidad, pues, el pago puntual de los habitantes se reinvertirá en la mejora de las unidades de transporte, optimización de las frecuencias de recolección y la preservación de los espacios públicos.