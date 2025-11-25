El cuerpo sin vida de Licandro Barrios, joven desaparecido desde el pasado sábado, fue encontrado este lunes 24 en las inmediaciones de Veniran Tractor, en Ciudad Bolívar. El hallazgo reveló signos visibles de violencia, incluyendo quemaduras en el rostro.

Testigos indicaron que Barrios se encontraba compartiendo con amigos en la tasca «Los Compadres» cuando se produjo una pelea en el lugar.

Tras el incidente, el joven y sus acompañantes se retiraron hacia otra ubicación, donde presuntamente fueron emboscados por individuos desconocidos, momento desde el cual se perdió contacto con él.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) se presentaron en el sitio para realizar las diligencias preliminares e iniciar las investigaciones correspondientes para esclarecer este lamentable suceso.

Se desconocen detalles específicos sobre otras posibles lesiones en el cadáver, así como las causas exactas de la muerte, que podrían incluir disparos, heridas por arma blanca o golpes contundentes.

El CICPC también inspecciona la tasca donde ocurrió el altercado buscando cámaras de seguridad que aporten pistas sobre los responsables.