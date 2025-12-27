Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) profundizan en las circunstancias de la muerte de Alexander Aíran Alvarado Reyes (15 años) y Ashleiker Eduardo Ríos Salamanca (17 años), cuyos cuerpos fueron hallados flotando cerca de los aliviaderos de la represa Macagua, en Puerto Ordaz.

La población de San Félix y Puerto Ordaz permanece en vilo seis días después del macabro descubrimiento. Las redes sociales bullen de especulaciones sobre cómo llegaron los adolescentes, estudiantes de cuarto año de bachillerato y segundo de Ingeniería de Construcción en la Universidad de Oriente, hasta la hidroeléctrica. La autopsia forense preliminar apunta a inmersión como causa de muerte, pero persisten interrogantes: ¿por qué uno falleció con zapatos puestos y el otro en ropa interior?

Hasta ahora, ningún vocero oficial del CICPC ha confirmado la causa exacta. Extraoficialmente, se han citado a declarar personas del entorno de las víctimas y se realizan peritajes en las riberas del lago Macagua para identificar el sitio del suceso. Igualmente, se desconoce si se localizaron las prendas faltantes o si los jóvenes estuvieron acompañados antes de morir.

El fatídico trote

Alvarado y Ríos tenían la costumbre de trotar desde la pasarela de la avenida Pedro Palacios Herrera hasta el antiguo vivero de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG). El día de su desaparición, salieron a «calentar», pero nunca regresaron a sus hogares en el sector UD-146, San Félix.

Siete días después, sus cadáveres aparecieron uno al lado del otro junto a la Casa de Máquinas I de la hidroeléctrica Macagua: Alvarado boca abajo y Ríos boca arriba, con heridas visibles en ambas piernas. Allegados destacan que eran excelentes estudiantes, sin problemas conocidos, y queridos en el gimnasio de boxeo.

Los padres exigen justicia y respuestas claras de la policía judicial a cada incógnita. La “población en general quiere saber qué pasó con ambas personas, si se trató de un accidente o de un doble homicidio.