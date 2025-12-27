Un vigilante de 62 años fue brutalmente asesinado la madrugada de Navidad en un conjunto residencial de Valera, Trujillo, tras pedir a un vecino que bajara la música alta, según reportes preliminares del CICPC. El hecho conmociona a la comunidad en plena celebración familiar.

Marco Antonio Terán Paredes realizaba su turno nocturno en el conjunto cuando varios residentes se quejaron del volumen excesivo de música proveniente de un apartamento. Alrededor de las 2:00 a.m., Terán se acercó al domicilio del propietario para mediar, pero la intervención derivó en una discusión violenta.

Versiones extraoficiales indican que el intercambio escaló rápidamente: el sospechoso, identificado como el dueño del inmueble, agredió al vigilante con un arma blanca, causándole heridas letales en el torso. Terán falleció en el lugar pese a intentos de reanimación por parte de vecinos y paramédicos alertados.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de la delegación Trujillo acudieron de inmediato, deteniendo al homicida sin resistencia. El detenido, de unos 40 años y residente en el mismo edificio, presenta antecedentes por altercados menores, según fuentes policiales consultadas.

Familiares de Terán, originario de Valera y padre de tres hijos, exigen justicia rápida. «Era un hombre responsable y dedicado; solo hacía su trabajo», lamentó un sobrino. El CICPC avanza en peritajes forenses y declaraciones de testigos para esclarecer detalles.